Milhares protestam em NY contra domínio chinês no Tibete e pedem ação da ONU Milhares de manifestantes se reuniram em frente ao prédio da Organização das Nações Unidas na segunda-feira para pedir o fim do domínio chinês no Tibete, onde dezenas de tibetanos atiraram fogo contra si nas últimas semanas para protestar contra o controle da China em sua terra natal.