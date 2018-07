Milhares protestam na Ucrânia, desafiando proibição judicial

O encontro, o maior deste ano em um ciclo de protestos pró -Europa na ex-república soviética nos últimos dois meses, foi estimulado pela legislação levada às pressas pelo parlamento na semana passada e a oposição diz que levará a um estado policial.

Com o aumento significativo das adesões no confronto com o presidente Viktor Yanukovich, líderes da oposição anunciaram um plano para levantar assinaturas das pessoas que expressam nenhuma confiança em sua liderança e no Parlamento.

Eles apelaram para movimentos para estabelecer uma estrutura paralela - incluindo uma assembleia do povo e uma nova constituição, que foram denunciados como inconstitucionais na quinta-feira no Parlamento por apoiadores de Yanukovich.

Embora a criação de uma estrutura de poder alternativa possa não ser realista, a manifestação de domingo também sugeriu que poderia ser difícil para as autoridades tentarem resolver a crise, pelo uso da força, apesar da proibição do tribunal e as novas leis.