Milhares protestam no Iêmen e tribais derrubam avião militar Dezenas de milhares de pessoas protestaram em Sanaa, no Iêmen, nesta quarta-feira, contra o retorno do presidente Ali Abdullah Saleh da Arábia Saudita, enquanto homens tribais da oposição derrubaram a tiros um avião de guerra fora da capital e capturaram o piloto.