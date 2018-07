Milhares recebem o papa nas ruas do centro do Rio Quando o avião do papa pousou no Rio, por volta das 15h40 desta segunda-feira (22), o centro da cidade já estava tomado, com os dois lados da Avenida Rio Branco fechados por grades. Quem chegou depois desse horário, só conseguiu ver o papa de longe. As ruas estavam repletas de peregrinos brasileiros e estrangeiros, além de trabalhadores da região que acenavam das janelas dos prédios. Enquanto isso, o comércio ambulante era intenso. Uma bandeirinha de plástico com o rosto do papa Francisco era vendida a R$ 10; a grande, com a foto do papa na bandeira do Brasil, custava R$ 30.