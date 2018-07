Milho amplia ganhos nos EUA com pior seca desde 1956 Os futuros do milho ampliaram ganhos nesta terça-feira, aproximando-se de um recorde histórico perto de 8 dólares por bushel registrado em meados do ano passado, à medida que a seca nos Estados Unidos se expande, reduzindo as perspectivas de colheita do maior produtor e exportador da commodity.