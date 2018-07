Milho, feijão e trigo perdem área em SP A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo divulgou na semana passada novo levantamento sobre a safra 2008/2009. O estudo mostra que houve queda na área plantada com as culturas de milho (6,3%), feijão (12,3%) e trigo (15,9%). Já a área de soja cresceu pouco mais de 5% nesta safra, em relação à safra anterior. O amendoim teve queda de 35,7% na safra da seca, enquanto a safra das águas foi positiva, com aumento de 5,1% na área plantada e 2,5% no rendimento.