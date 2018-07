Milho: PEP pode favorecer exportação

Confirmada a retomada dos leilões de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), cujo próximo ocorrerá em 25 de maio, o mercado de milho especula agora sobre quais devem ser os valores dos prêmios. A expectativa é se o subsídio permitirá a exportação do cereal, já que atualmente os preços internos, mesmo os mais baixos, superam a paridade exportação. "O ideal seria retirar parte do milho do Brasil, porque isso vai melhorar o preço no mercado interno", diz o analista Amarildo Baldisera, da Águia Corretora, de Santa Catarina. Outro corretor, de Goiás, afirma que na região os produtores estão voltados para a demanda interna e esperam a subvenção para escoar a safra de milho para a Bahia e Estados do Norte.

O analista Rodrigo Nunes, da AgRural, projeta que o prêmio para o milho de Mato Grosso teria de ser de aproximadamente R$ 8 a saca para tornar viável a exportação. Para Nunes, esse valor pode ser atendido pelo governo, pois no leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) realizado no ano passado os agricultores do Estado já haviam obtido prêmio de R$ 6,60 a saca. Nunes também afirma que o volume de 6 milhões de tonelaas previsto para MT - em 12 leilões semanais - atende à boa parte da necessidade de escoamento do grão. "Isso pelo menos vai movimentar as vendas no Estado."