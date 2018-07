Milho tem forte alta com recuo do dólar O mercado futuro milho da Bolsa de Chicago (CBOT) registrou ganhos expressivos no pregão de ontem. Os contratos mais líquidos, com vencimento em dezembro, encerram o dia em alta de 3,09%, cotados a US$ 3,2575/bushel. O resultado foi provocado por compras de especuladores, atraídos pelo dólar mais barato e por preocupações sobre o clima no Cinturão do Milho norte-americano. O mercado teme que a ocorrência de geadas antes da colheita, em outubro, comprometam a produtividade da nova safra.