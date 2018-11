Milhões de hindus se banham no Ganges Milhões de peregrinos se reuniram ontem às margens do Rio Ganges, no norte da Índia, para um dos maiores festivais religiosos do mundo, iniciado em janeiro. Na festa de Kumbh Mela, que dura três meses e ocorre neste ano em Haridwar, os fiéis consideram que o banho no rio lava seus pecados e interrompe o ciclo de reencarnação. A festividade também comemora uma batalha da mitologia hindu entre deuses e demônios em busca da imortalidade. Segundo um porta-voz, para o banho ritual mais importante, que ocorre hoje, são esperadas cerca de 10 milhões de pessoas, de todas as castas da sociedade - entre eles os Naga Sadhus, homens nus cobertos de cinzas (foto). / AFP