Milícia do Iêmen dispara morteiro e mata 3 oficiais do exército da Arábia Saudita Um morteiro disparado pela milícia Houthi, do Iêmen, na fronteira com a Arábia Saudita matou três oficiais do exército do reino na sexta-feira, disse neste sábado o Ministério da Defesa, segundo a agência de notícias estatal saudita SPA.