Milícia teria invadido casa de programa habitacional Todos os empreendimentos imobiliários do programa "Minha Casa, Minha Vida" do governo federal construídos para atender a população carente na zona oeste do Rio de Janeiro estão sob assédio de grupos de milicianos que atuam no local. A constatação é do secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar, responsável pelos processos de reassentamento. Ele acusa a Polícia Militar do Rio de ser conivente com a atuação dos paramilitares.