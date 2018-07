Milicianos são transferidos do Rio para presídio no PR Os milicianos Francisco César Oliveira (Chico Bala), Herbert Canijo da Silva Filho (Escangalhado) e Alex da Silva Monteiro (Popeye) foram transferidos ontem, em voos comerciais, do Rio para o presídio federal de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná. Os três chefiavam o grupo criminoso conhecido como Comando Chico Bala.