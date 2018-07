Milionário abandona mansão 'mal-assombrada' de R$ 12 milhões

Um empresário milionário de Nottinghamshire, na Grã-Bretanha, afirmou que teve que abandonar sua mansão de 52 quartos por causa de fantasmas. A mansão Clifton Hall foi comprada por 3,6 milhões de libras (cerca de R$ 12 milhões) pelo empresário Anwar Rashid, que entregou o imóvel de volta ao banco. Rashid alegou que a família conviveu durante oito meses com figuras misteriosas na casa, além de encontrar manchas de sangue nas roupas de cama. O empresário chamou especialistas paranormais e também, como último recurso, parou de pagar as prestações da hipoteca da casa. "Lamento pela beleza (da mansão), mas por trás da fachada, está mal-assombrada", afirmou. "Os fantasmas não nos querem lá e não podemos lutar contra eles porque não podemos vê-los." Batidas nas paredes Rashid, de 32 anos, e sua mulher, Nabila, de 25, se mudaram para a mansão, cujas fundações mais antigas datam do século 11, com as filhas de sete, cinco e três anos de idade e o filho de um ano e meio. Segundo o empresário, as experiências sobrenaturais na casa começaram no dia em que eles se mudaram, desde batidas nas paredes até figuras fantasmagóricas pela casa. "Quando encontramos manchas de sangue no cobertor do bebê, minha mulher disse que era o bastante", disse. "Nem ficamos na casa naquela noite." Os investigadores paranormais não conseguiram resolver o problema. A família deixou a mansão em agosto de 2007, e Rashid parou de pagar a hipoteca em janeiro de 2008. O Banco Yorkshire finalmente retomou o imóvel na última quinta-feira. Anwar Rashid tem uma fortuna de 25 milhões de libras (cerca de R$ 83 milhões). O empresário tem uma rede de casas de repouso e um hotel em Dubai, além de 26 propriedades. "Quando as pessoas me falavam sobre fantasmas, eu não acreditava", afirmou. "Mas, agora, depois de ter vivido isso, tenho que dizer a qualquer novo proprietário (da casa) que é mal-assombrada." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.