Milionário britânico persegue ladrão de helicóptero

Um milionário britânico perseguiu, de helicóptero, um ladrão, depois de flagrá-lo entrando em um dos depósitos de sua empresa, em Norfolk, no leste da Inglaterra.

Jeremy Taylor havia decolado das proximidades do local alguns minutos antes para uma viagem de negócios à Irlanda do Norte, no dia 2 de maio, quando percebeu que os portões do depósito estavam abertos e que uma van estava estacionada no local.

Ao perceber que havia sido flagrado, o ladrão saiu em disparada, mas o milionário conseguiu segui-lo de helicóptero durante duas horas por uma distância de quase 80 quilômetros.

"Eu sabia que alguma coisa estava errada e pensei: 'você não vai escapar'. De maneira nenhuma eu iria perder aquela van de vista", disse Taylor ao jornal local EDP.

"Foi difícil para o piloto guiar o helicóptero e observar os movimentos que ele fazia. Todas as vans brancas são parecidas daquela altura".

Após percorrer ruas movimentadas da cidade, o ladrão deixou a van em um bosque e, de seu helicóptero, o milionário conseguiu acionar a mãe e irmã, que se uniram à caça ao ladrão.

As mulheres foram até o local, esvaziaram os pneus e anotaram o número da placa. Horas depois, o milionário encontrou, na van, material roubado de sua empresa, como ferramentas, galões de diesel e baterias de trator.

Com o número da placa, a polícia conseguiu encontrar o endereço do ladrão, um homem de 28 anos, que foi preso em casa. Na semana passada ele foi condenado por roubo e vai cumprir 12 meses de prisão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.