Milionário é acusado de abusar de filhos em iates e chefiar rede de pedofilia

Um alemão de 32 anos foi preso e acusado de abusar dos próprios filhos em iates de luxo e de distribuir vídeos desses abusos através de uma rede de pornografia infantil pela internet.

A polícia de Mallorca descreveu o acusado, identificado apenas pelas iniciais H.J., como "milionário", e diz que ele usava na rede o apelido de "cool daddy", algo como "papai bacana". Ele foi detido, segundo a polícia, com diversas gravações nas quais aparecia mantendo relações sexuais com menores de 3 a 9 anos.

A polícuia disse que as gravações que circulavam pela internet eram feitas em camarotes de iates de luxo que navegavam pelo litoral Mediterrâneo.

De acordo com a Brigada de Investigação Tecnológica da Polícia Nacional, o milionário não só abusava sexualmente de seus dois filhos biológicos, como também de outros dois menores.

Nos vídeos, segundo a polícia, as quatro crianças chamam o acusado de papai. Os arquivos com estas gravações foram colocados na internet pelo playboy alemão, que oferecia intercâmbio de imagens a outros pedófilos.

Denúncia

No grupo de pedofilia que ele liderava na internet, o suposto agressor avisava que tinha veleiros e iates disponíveis para organizar encontros entre adultos e menores associados à organização.

A pista para achar o playboy chegou através da queixa de uma escola de Palma de Mallorca.

O colégio informou à secretaria de educação local que duas crianças estavam com excesso de faltas escolares.

Como as crianças eram de nacionalidade alemã, a família foi procurada pelo consulado alemão na ilha mediterrânea, que localizou a residência e o material informático que serviu como denúncia policial.

A atual esposa do acusado, que diz que não sabia das agressões, reconheceu nos vídeos seus filhos com H.J. (de 3 e 9 anos), sua filha (de 6 anos) de um casamento anterior e uma quarta criança, de 7 anos, filho de uma ex-namorada do playboy.