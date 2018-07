Milionário paga R$ 15 milhões em casa que vai demolir

Um empresário russo gastou 5 milhões de libras (mais de R$ 15 milhões) em uma mansão em Dorset, no sudoeste da Inglaterra, e vai demolir o imóvel para construir outro no mesmo lugar. O multimilionário quer acrescentar um quarto à casa, que já possui cinco cômodos luxuosos, heliponto e uma praia privada com vista para o porto de Sandbanks. A exclusiva península é considerada o quarto lugar mais caro do mundo para o mercado imobiliário. A nova mansão terá seis quartos divididos em três andares, com janelas maiores para permitir mais entrada de luz, e uma suíte máster com varanda ao sol. O pedido de autorização para o novo projeto, que custará 7,5 milhões de libras (mais de R$ 23 milhões), já foi entregue às autoridades locais. Pedaço de terra Robert Dunford, da imobiliária Tailor Made, disse que seu cliente vê o imóvel mais como um pedaço de terra do que como uma residência para viver. "O imóvel que o cliente comprou só foi terminado em 2002 e é simplesmente divino por dentro", descreveu Dunford. "É uma casa em estilo colonial americano, de telhados azuis, maravilhosa." O agente imobiliário afirmou que o milionário russo fez uma escolha pelo "contraste", apostando em uma construção com mais vidro e o uso de luz solar. "Nesta faixa de mercado, é uma questão de escolha", comentou Dunford, acrescentando que o valor pago pela casa foi o maior já desembolsado em troca de um terreno em Sandbanks. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.