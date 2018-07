Milionários chineses fazem concurso para encontrar noivas

Sem tempo para encontrar namoradas, milionários chineses estão recorrendo a um concurso para selecionar futuras esposas.

Organizado pelo Clube dos Empresários Solteiros de Guangzhou, o evento atraiu 3,1 mil mulheres que se inscreveram nas primeiras duas etapas, e ainda vai percorrer oito cidades chinesas.

A competição tem exigências bastante específicas quanto ao perfil das candidatas: elas devem ser bonitas, ter entre 19 e 28 anos, altura entre 1,60 m e 1,75 m, diploma universitário e perfil para serem "boas esposas".

"A ideia foi reunirmos as moças e fazermos a seleção inicial para os executivos, já que eles trabalham muito e não têm tempo de encontrar namoradas", explicou à BBC Brasil Chen Hemu, um dos organizadores da competição.

A primeira etapa do "Concurso pela Beleza Global" foi realizada em 20 de maio, em Guangzhou, cidade dos 18 milionários inscritos no projeto. A segunda etapa ocorreu em Chengdu, no dia 3 de junho. Em julho o concurso seguirá para Xangai, depois Pequim e Tianjin.

Pré-seleção

Nenhum dos empresários inscritos participou dos encontros, que ocorreram em hotéis de luxo. Com fortuna média avaliada em 360 milhões de yuans (R$ 115 milhões), os empresários pagaram um grupo de conselheiros para encontrar as meninas e fazer uma pré-seleção.

Dentre os avaliadores está até um "leitor de faces" (comum na China, o profissional lê a personalidade da pessoa pelos traços faciais) e astrólogo.

"Todos os homens têm necessidades e exigências específicas, mas ao traçarmos um perfil da mulher que eles procuram, conseguimos selecionar 320 candidatas na primeira rodada, e 300 na segunda", conta Chen.

Dentre os quesitos avaliados, estão também testes escritos de personalidade, teste físico, capacidade econômica da família e teste psicológico. "O que os homens querem, em geral, são meninas que possam ser boas esposas, que sejam bonitas, altas e que possam ter filhos", explica Chen.

Há porém exigências particulares. O homem mais rico do grupo, cuja fortuna atinge os 10 bilhões de yuans (R$ 3,2 bilhões) quer que sua eventual noiva seja virgem e não pese mais do que 55 quilos.

Testes

Cada etapa do concurso é divida em cinco testes. Primeiro, as meninas são avaliadas por um cirurgião plástico, para a confirmação de que a beleza é genética e não fruto de uma cirurgia.

Depois, passam por uma entrevista com um psicólogo, seguido do encontro com o fisionomista e astrólogo, que analisa a compatibilidade astral da candidata e do milionário.

A quarta fase é um teste de conhecimentos gerais e de passado educacional, conduzido por um professor universitário. O último teste é feito por um "especialista em amor", que irá, a partir de uma entrevista, descobrir se as intenções de casamento das meninas são verdadeiras.

"Há muitas candidatas que querem encontrar um marido e estão interessadas apenas no dinheiro deles. Assim sabemos se, pelo menos, elas gostariam genuinamente de construir e cuidar de uma família", afirma Chen.

Festa e interação

As informações sobre os milionários participantes do projeto não são reveladas às candidatas. Elas apenas são informadas da média de idade (que varia entre 31 e 46 anos) e que eles trabalham em ramos diferentes da indústria.

Ao final da competição, 28 meninas serão escolhidas para participar de uma festa luxuosa a ser realizada em Guangzhou com a presença dos 18 milionários.

Durante os dois dias de festa, eles poderão interagir e se conhecer melhor - sob a liderança dos especialistas contratados pelo Clube.

Chen acredita ser ainda muito cedo para avaliar se o Clube atingirá sua meta de cupido.

"Eles ainda não viram as meninas. Por enquanto, estão confiando no nosso trabalho para a seleção, e ainda temos outras cidades para visitar. Mas achamos que temos chance de fazer bons contatos."

O conselheiro não sabe dizer se há urgência para a realização do casamento por algum dos participantes. "Temos um empresário divorciado. Talvez ele tenha mais pressa", pondera.

No entanto, ele não desconsidera a opção de propor um casamento em grupo para os ricos que encontrarem um par. "Se todos tivermos sorte e eles toparem, por que não?"

'Machismo'

Para o organizador, o evento não deve ser visto como uma forma de discriminação contra as mulheres ou uma maneira de tratar as concorrentes como mercadorias. "É uma forma de ajudar nossos membros."

Nas redes sociais chinesas, comentários sobre os eventos são muitos. Mas a maioria questiona, em tom de piada, a possibilidade de haver virgens entre as candidatas.

Em menor número, há também comentários contra o "machismo" da iniciativa.

"Casamento deveria ser sobre amor, não uma entrevista de emprego. As mulheres chineses se põem na condição de mercadoria há anos. Uma pena que elas estejam participando - principalmente por terem diplomas universitários", comentou um leitor do jornal China Daily. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.