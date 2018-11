Militantes atacam oleoduto da Eni na Nigéria

O comunicado enviado à imprensa disse que era do Movimento para a Emancipação do Delta do Níger (MEND), ex-principal ameaça da Nigéria militante e responsável por anos de ataques à indústria petrolífera até a anistia de 2009.

Eni não estava imediatamente disponível para comentar o assunto, mas testemunhas disseram que houve um incêndio em oleoduto da empresa Nembe bronze.

Fontes de segurança dizem que os restantes grupos do Delta do Níger não têm a capacidade de fazer o dano observado no passado, que no seu auge cortar mais de um terço da produção da OPEP-membro.

"No sábado, 04 de fevereiro de 1930hrs, os combatentes do Movimento para a Emancipação do Delta do Níger (MEND) atacaram e destruíram a Agip linha tronco (ENI) em latão em Bayelsa Estado na região do Delta do Níger, na Nigéria", dizia o e-mail. "Este ataque relativamente insignificante é um lembrete de nossa presença nos riachos do delta do Níger e um sinal das coisas por vir".

A força-tarefa militar conjunta (JTF) que operam no Delta do Níger disse que os recentes tumultos resultaram de gangues de criminosos que queriam benefícios da anistia que expirou.

"Deve-se notar que não é possível executar um programa de anistia inelástica", Timothy Antigha, porta-voz da JTF em Bayelsa Estado, disse em reação à declaração MEND.

"Infelizmente, as pessoas que nunca fizeram parte da agitação que surgiram e que querem reivindicar anistia e seus benefícios pela força ... o JTF conselhos Níger Deltans estar atento a pessoas que estão fora de enganar-los por se apropriar indevidamente a identidade do antigo liderança do MEND ao curry simpatia por seus interesses egoístas e criminal", disse.

Bayelsa, o estado natal do presidente Goodluck Jonathan, deve realizar eleição para governador na próxima semana.