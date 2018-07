Militantes da Nigéria declaram 'guerra ao petróleo' O mais destacado grupo militante da Nigéria declarou neste domingo uma "guerra ao petróleo" na conturbada região do delta, depois de uma intensa batalha com forças de segurança. O Movimento pela Emancipação do Delta do Níger afirmou que já destruiu estações de bombeamento e oleodutos. A norte-americana Chevron confirmou que uma de suas plataformas na Nigéria foi atacada por militantes, mas a produção já estava interrompida devido a problemas anteriores no oleoduto. (Por Randy Fabi)