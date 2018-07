Militantes do Estado Islâmico tomam partes de base aérea síria

A base aérea de Tabqa, que fica cerca de 40 km a leste da cidade de Raqqa, é o último ponto de apoio do exército sírio em uma área controlada pelo grupo Estado Islâmico que apreendeu grandes áreas da Síria e do Iraque nos últimos meses.

Houve confrontos violentos entre os combatentes do Estado Islâmico e as forças do governo dentro da base aérea, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que acompanha a violência na Síria por meio do uso de fontes de informação na área. Mais cedo, no domingo, a força aérea síria bombardeou áreas em torno da base.

Pelo menos 100 combatentes do Estado Islâmico foram mortos desde terça-feira quando o grupo atacou pela primeira vez a base, e mais de 300 ficaram feridos, disse o Observatório, acrescentando que pelo menos 25 soldados do exército sírio também haviam morrido.

A cidade de Raqqa no rio Eufrates é reduto do Estado Islâmico na Síria. O grupo, um ramo radical da al Qaeda, tomou três bases militares sírias na área nas últimas semanas, impulsionado por armas apreendidas no Iraque.

