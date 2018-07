Militantes do Hamas prendem dirigentes do Fatah

Militantes do grupo islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, prenderam diversas autoridades da facção rival, o Fatah, nesta sexta-feira, 1. Entre os detidos estão dois dos dirigentes do grupo palestino - Ibrahim Abu al-Naja e Zakaria al-Agha - e diversos outros membros importantes do Hamas. As detenções são mais uma reação do Hamas aos atentados da última sexta-feira na Faixa de Gaza, quando a explosão de um carro-bomba deixou seis pessoas mortas, entre elas um comandante da ala militar do grupo. Desde o atentado, além de prender os manifestantes do Fatah, o Hamas ergueu barreiras e deu buscas em dezenas de casas. O Hamas afirma que a responsabilidade do ataque é do Fatah, mas o grupo nega a autoria do atentado. Diversos militantes do Hamas e do Fatah foram presos por membros da facção rival nesta semana na Cisjordânia e na Faixa de Gaza como conseqüência do ataque. Na quinta-feira, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, ordenou a libertação de todos os ativistas do Hamas presos na Cisjordânia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.