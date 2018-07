Militantes do PT deixam passeata em SP Um grupo de cerca de 150 militantes do PT desistiu de permanecer na passeata na Avenida Paulista por causa da crescente hostilidade por parte dos manifestantes que não querem a presença de partidos no ato. A passeata ainda se concentra na frente da TV Gazeta. Os manifestantes estão impedindo emissoras de televisão de transmitir imagens ao vivo do local.