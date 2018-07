Militantes fogem da aviação francesa e governo retoma cidade no Mali Rebeldes islâmicos do Mali abandonaram nesta sexta-feira a cidade de Diabaly, na região central do país, fugindo de um bombardeio aéreo francês, disseram fontes militares, enquanto forças de outros países da África Ocidental chegavam a Bamako, a capital, para se somar ao combate contra os insurgentes do norte malinês.