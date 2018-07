Militantes islâmicos destroem estátuas de músico e poeta no Iraque

Testemunhas disseram que militantes do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) destruíram as estátuas de Othman al-Mousuli, um músico e compositor iraquiano do século 19, e de Abu Tammam, um poeta árabe da era abássida.

O túmulo de Ibn al-Athir, um filósofo árabe que viajava com o exército do sultão guerreiro Saladino no século 12, foi profanado depois que o EIIL tomou a cidade. Testemunhas disseram que a cúpula do santuário ficou destroçada e um parque ao redor foi também destruído.

O EIIL e outros militantes, cuja estrita interpretação salafista do Islã considera a veneração dos túmulos uma idolatria proibida pela religião, destruíram vários túmulos e mesquitas no interior da Síria e, agora, no vizinho Iraque, onde eles ocuparam vilas e cidades.

Os militantes também roubaram cerca de 250 cavalos da casa do governador de Mosul e assumiram o controle de silos de cereais, segundo testemunhas. Elas disseram que alguns dos cavalos que estavam doentes demais para serem levados foram mortos.

A televisão estatal, dirigida pelo governo iraquiano, que luta contra o EIIL, informou que os militantes impuseram um imposto sobre os cristãos que ainda vivem na cidade. A Reuters não pôde confirmar de forma independente a informação. A maioria dos cristãos de Mosul fugiu da cidade.

(Reportagem de Oliver Holmes)