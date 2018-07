Militantes islâmicos destroem tumbas em mesquita no Mali

Cerca de uma dúzia de militantes chegaram em um caminhão blindado, armados com picaretas e enxadas. Eles dispararam para o ar para intimidar as pessoas e começaram a quebrar os túmulos, contou Ibrahim Cisse, que testemunhou a cena.

A destruição vem depois de ataques na semana passada a outros monumentos históricos e religiosos em Tombouctou, que a Unesco chamou de "destruição injustificada".

Islâmicos do grupo Ansar Dine dizem que os santuários centenários da versão local Sufi do Islã são idolatrados.

O Ansar Dine e aliados bastante armados, incluindo o grupo dissidente da Al Qaeda tomaram um levante separatista por rebeldes tuaregues locais e agora controlam dois terços do deserto norte do Mali, território que inclui as regiões de Gao, Kidal e Tombouctou.

Eles já destruíram pelo menos oito dos 16 mausoléus listados na cidade, juntamente com uma série de túmulos e uma porta sagrada na mesquita Sidi Yahya, em sua campanha para apagar vestígios do que eles consideram como idolatria não-islâmica.

(Reportagem de Adama Diarra)