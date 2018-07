Militantes matam 13 soldados na Argélia, diz fonte de segurança

A emboscada aconteceu entre Azazga e Yakouren, ao leste da cidade de Tizi Ouzou, área considerada uma fortaleza da Al Qaeda no Maghreb Islâmico.

"O ataque aconteceu na sexta-feira por volta de 19h15 (horário local)", disse a fonte, que pediu para não ter o nome revelado, à Reuters.

O braço da Al Qaeda no norte da África, conhecido anteriormente como Grupo Salafista de Pregação e Combate, tem reivindicado a autoria dos ataques realizados nos últimos anos na Argélia, país que pertence à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

O grupo é remanescente de uma insurgência ainda maior que protagonizou uma guerra civil no país na década de 1990, na qual estima-se que 200 mil pessoas tenham sido mortas. A violência tem diminuído com as sucessivas ofertas de anistia do governo para que os rebeldes se desarmem.

(Reportagem de Lamine Chikhi)