Militantes nigerianos atacam usina de gás da Shell Militantes nigerianos atacaram uma usina de gás operada pela Royal Dutch Shell no delta do Rio Níger neste sábado e prometeram novos ataques, mas o exército disse ter repelido a investida e matado três atiradores. O Movimento pela Emancipação do Delta do Níger (MEND na sigla em inglês), o principal grupo militante da região, disse que os combatentes atacaram a usina de gás de Utorogu no estado do delta perto de meia noite e meia (horário de Brasília). O grupo, cujos ataques no Delta do Níger obstruíram mais de um quinto da produção de óleo cru nos últimos três anos, cancelou uma trégua de cinco meses uma semana atrás e alertou que vai atacar no estado de Rivers no leste do país. "O MEND escolheu esta localidade (Utorogu) para dissipar a falsa sensação de paz e segurança no estado, a respeito das quais o governador tem se vangloriado", disse o grupo em um comunicado por email. "E também para mandar um recado para as companhias petrolíferas de que todos os dutos que consertaram no oeste do delta vão precisar de reparos novamente em breve", acrescenta a mensagem. O exército nigeriano disse anteriormente ter repelido um ataque de supostos militantes em Utorogu, matando três de seus homens. Disse ainda que dois trabalhadores do local e um soldado ficaram feridos. "As instalações não foram afetadas. Nossos soldados ainda as estão protegendo", disse o Coronel Rabe Abubakar, porta-voz da força-tarefa militar conjunta do delta do Níger. A Shell não comentou o assunto. O MEND alertou uma semana atrás sobre um "ataque fulminante" contra a indústria de gás e petróleo da Nigéria, a maior da África, mas disse que seus ataques teriam início no estado de Rivers.