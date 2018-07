Militantes somalis do Al Shabaab matam 36 trabalhadores em pedreira no Quênia

Homens armados atacaram dezenas de trabalhadores enquanto dormiam em barracas no entorno da pedreira por volta de 1h da manhã (horário local), disse à Reuters um ancião do vilarejo de Korome, perto do local do ataque, nas proximidades com a fronteira somali.

"A milícia separou os muçulmanos, depois mandou os não muçulmanos deitaremn e atirou na cabeça deles à queima-roupa", disse Hassan Duba.

Uma testemunha disse que a maioria das vítimas levou tiros na cabeça e ao menos duas foram decapitadas. Ela contou 36 corpos na pedreira, localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade de Mandera.

O governo do Quênia confirmou que 36 pessoas foram mortas e citou sobreviventes dizendo que cerca de 20 agressores participaram do ataque. Uma pessoa morreu em outro ataque na cidade de Wajir, no norte, na noite de segunda-feira, de acordo com o governo.

O ataque a ônibus em 23 de novembro aconteceu nos arredores de Mandera. Nesse ataque, militantes mandaram os não muçulmanos descerem do veículo e atiraram, poupando os muçulmanos.