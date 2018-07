Militar da FAB é preso acusado de homicídio em São Paulo

O subtenente da Aeronáutica José Helder Salinas Santos, de 47 anos, foi preso na quinta-feira, 9, acusado de disparar contra o mecânico de bicicletas Alexandre Barbosa de Lima, de 20 anos, no Guarujá, na Baixada Santista. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Sede do Guarujá, o crime aconteceu na bicicletaria onde a vítima trabalhava. Testemunhas relataram à polícia que Santos chegou à bicicletaria e disparou contra o mecânico sem dizer nada. Em seguida foi para sua casa, próxima dali. Ao ser comunicada, a Polícia Militar realizou o cerco à residência do subtenente, que segundo o boletim de ocorrência insultou os policiais. Após isolar o local, a PM comunicou a Força Aérea. O tenente coronel da Base Aérea de Santos, Jorge Tibicherani, se dirigiu ao local, entrou na residência do subtenente e, após algum tempo de conversa, conseguiu levá-lo à delegacia no carro da Aeronáutica.