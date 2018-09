Militar ferido em queda de helicóptero recebe alta Um dos três militares feridos na queda de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) ocorrida na sexta-feira (14), em Icapuí, no litoral do Ceará, recebeu alta. Trata-se do terceiro-sargento Fábio Marinho Freire. Segundo a FAB, o major-aviador André Luiz Barboza Topini e o primeiro-Sargento Ernesto Francisco Berretta Junior seguem internados no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. De acordo com a FAB, o IJF informou que o quadro de Topini é considerado estável. Ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em 16% do corpo e fraturou a costela. Nesta segunda (17) o militar será levado para o Hospital da Força Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Berretta Junior teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 50% do corpo e passou por uma cirurgia para a redução de luxação do quadril, causada por uma fratura de bacia. O sargento respira com a ajuda de aparelhos e é mantido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os outros três tripulantes do aparelho, o primeiro-tenente aviador Leonardo Lourenço Barbosa, o segundo-tenente aviador Ulysses Nogueira Rego e o suboficial Lamberto Morais Ferreira, morreram no local do acidente. Seus corpos devem ser liberados pelo Instituto Médico-Legal (IML) da capital cearense ainda neste sábado (15). A aeronave da FAB havia saído de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a Fortaleza. A Aeronáutica afirmou que já iniciou as investigações para apurar as causas do acidente.