Militar morre em explosão de bomba na Vila Militar do RJ

No momento da explosão, os alunos estavam em uma aula de instruções previstas em Quadro de Trabalho Semanal, no Campo de Instrução de Camboatá. O aluno militar Vinícius Figueira Benedito Eugenio, de 21 anos, morreu no local. Os dez alunos feridos foram socorridos em hospitais militares, onde, de acordo com a Comunicação Social do CML, continuavam em observação nesta quinta-feira. Não há informações, no entanto, quanto à gravidade dos ferimentos do alunos.