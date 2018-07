Militar que não sabia estar grávida dá à luz no Afeganistão

CAMP BASTION, HELMAND, AFEGANISTÃO - Uma militar britânica deu à luz um menino durante uma missão no Afeganistão, sem saber que estava grávida. O parto foi realizado no acampamento militar britânico Camp Bastion, na Província de Helmand, uma das mais instáveis do país.

O bebê nasceu prematuro de cinco semanas. "Mãe e bebê estão em condição estável", afirmou o Ministério da Defesa britânico em um comunicado. A mulher, uma soldada da Artilharia Real que não foi identificada, somente descobriu que estava prestes a dar à luz após reclamar de dores abdominais.

A criança foi concebida antes de sua chegada ao Afeganistão, em março. De acordo com a imprensa britânica, a soldada seria originalmente de Fiji.

Assistência

Segundo o Ministério da Defesa, a política militar não permite que mulheres sejam enviadas ao campo de batalha quando estão grávidas, mas que neste caso específico a gravidez era desconhecida. Uma equipe de pediatras viajará especialmente da Grã-Bretanha ao Afeganistão nos próximos dias para dar a assistência adequada à mãe e à criança e acompanhar a remoção dos dois do país.

Esta é a primeira vez que uma soldada britânica dá a luz na frente de batalha, mas desde 2003 cerca de 200 militares já tiveram suas missões interrompidas no Iraque e no Afeganistão após descobrirem que estavam grávidas. No ano passado outra soldada deu à luz apenas duas semanas após retornar de um período de seis meses no Afeganistão.

Gravidezes não detectadas são raras, mas em alguns casos as mulheres não têm aumento visível do tamanho da barriga e a menstruação não é interrompida. Uma pesquisa realizada em 2002 na Alemanha verificou que 25 de 475 mulheres não sabiam que estavam grávidas quando entraram em trabalho de parto.

