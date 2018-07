Militar sofre acidente de paraquedas no Rio

Leonardo Abraão Rodrigues teve fraturas nas duas pernas e no braço. De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), o capitão foi encaminhado para o Hospital Geral do Rio de Janeiro, na Vila Militar. O estado de saúde do militar é considerado estável.

Na semana passada, a explosão de uma mina terrestre durante um treinamento na Vila Militar provocou a morte de um aluno da Escola de Sargentos do Exército. Outros 10 alunos ficaram feridos no acidente, que aconteceu durante um curso de sobrevivência no Campo de Instrução do Camboatá. O comando do exército abriu um Inquérito Policial para investigar o caso.