Militares britânicos fazem ensaio para o casamento real

Soldados das forças armadas britânicas durante ensaio, com o Big Ben ao fundo

LONDRES - Cerca de mil soldados das Forças Armadas britânicas percorreram a rota do casamento do príncipe William com Kate Middleton, em um ensaio geral militar realizado na madrugada desta quarta-feira, 27.

Com direito a carruagens e muitos cavalos, os soldados deixaram o quartel Wellington pouco antes das 5h (1h no horário de Brasília) e foram até a abadia de Westminster, onde a cerimônia será realizada na sexta-feira.

A igreja foi fechada ao público nessa terça-feira, devido aos preparativos para o casamento.

Participaram do exercício militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Real (RAF, sigla em inglês).

Em frente à entrada da sede do governo britânico, localizada em Downing Street, soldados montaram guarda diante do monumento ao soldado desconhecido.

Cerca de 2 mil convidados estarão presentes no casamento de William e Kate. Estima-se que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo assistirão à cerimônia pela televisão.

