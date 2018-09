Militares buscam missionário desaparecido no Rio Negro

O rapaz, filho do deputado federal Paulo Ferreira (PT-SP), estaria tomando banho no final da manhã de ontem às margens do rio Negro quando teria sido levado pela correnteza. O deputado está no município acompanhando as buscas. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros em Manaus, seis agentes especialistas em mergulho chegaram ao município hoje, no início da noite, para ajudar nas buscas.

Segundo nota no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Pedro é agente da Pastoral Carcerária e missionário leigo em São Gabriel da Cachoeira desde fevereiro deste ano. Atuou como advogado na Pastoral Carcerária da arquidiocese de São Paulo e há três meses estava em missão na Amazônia, integrando o Projeto Missionário Sul 1 - Norte 1 da CNBB.

Antes de viajar para São Gabriel da Cachoeira, Pedro postou no blog do pai uma carta explicando os motivos para sua viagem. "Essa decisão é fruto de um antigo desejo de viver mais profundamente na realidade social de nosso País, de sentir na pele o que as pessoas mais simples e esquecidas sentem. Gandhi diz: ''Temos de nos tornar na mudança que queremos ver''. Ou, você deve ser para o mundo aquilo que você quer que o mundo seja. Acho que esse sentimento resume minha decisão", diz o texto.