"Nós prendemos Yingluck, sua irmã e cunhado", disse um militar de alta patente à Reuters. Os dois parentes mantinham altos cargos políticos.

"Nós faremos isso por não mais do que uma semana, que seria muito tempo. Nós só precisamos organizar as coisas no país primeiro", afirmou o militar, que não quis dizer onde Yingluck estava sendo mantida.

(Reportagem de Panarat Thepgumpanat)