Militares da Ucrânia se preparam para recuar armas pesadas em região separatista

Forças do governo ucraniano preparavam nesta segunda-feira o recuo de artilharia e veículos blindados pesados para a criação de uma zona tampão com raio de 30 quilômetros na região em conflito no leste do país, depois de terem constatado uma diminuição dos ataques de separatistas apoiados pelos russos, disse o porta-voz militar, Andri Lysenko.

Lysenko declarou a jornalistas que dois soldados ucranianos foram mortos nas últimas 24 horas, apesar do cessar-fogo firmado em 5 de setembro, mas que os ataques de artilharia separatistas diminuíram e não houve disparos vindos do território russo.

Esses factores permitiram à Ucrânia começar a implementar um acordo alcançado entre os representantes ucranianos e russos com os separatistas na sexta-feira, pelo qual os lados em conflito recuarão a artilharia e outros equipamentos pesados ??15 quilômetros de cada lado da linha de confronto, criando-se assim uma zona tampão

