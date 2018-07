Militares devem ser punidos 'de forma exemplar', diz Jobim

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse nesta segunda-feira, 16, que os militares que soltaram rapazes detidos numa favela em um morro rival, no Rio, poderão até mesmo ser enquadrados como "co-autores" dos crimes, caso seja comprovado que as três mortes foram provocadas pela "atitude inconseqüente" e "inadmissível". Jobim, depois de se reunir com o comandante do Exército, general Enzo Peri, em seu gabinete, "repudiou" a atitude dos militares e avisou que ela deva ser "repreendida de forma exemplar". E advertiu: "isso deverá ter reação não só da sociedade, mas do Poder Judiciário, de forma radical, no sentido de coibir condutas dessa natureza, que importam a entrega de pessoas a facções inimigas". Veja também: Delegado diz que militar confessou ter entregado jovens no Rio Cabral condena 'atrocidade' cometida por militares no Rio Após enterro, moradores protestam contra militares no Rio Justiça decreta prisão de militares que ocupavam morro no Rio Moradores queimam ônibus em protesto contra Exército no Rio Polícia quer prisão de 11 militares que ocupam morro no Rio Segundo Jobim, no seu depoimento, o tenente responsável pela guarda do local no morro da Providência, onde estava sendo feito o trabalho do Exército de guardar o material de reforma das casas, disse que a decisão de soltar os rapazes no morro inimigo "foi uma decisão que tomou de vontade própria - independentemente da determinação do capitão Ferrari, que era o comandante daquele momento que determinou a liberação dos jovens". O tenente teria decidido levar os rapazes ao Morro da Mineira para "dar um susto nos jovens". "Vejam o resultado da ação inconseqüente, inadmissível, e que deverá ser repreendida de forma exemplar", disse Jobim. Apesar da revolta da população com a atitude dos militares, não há nenhuma previsão de que os soldados do Exército deixem o local onde dão segurança a pedido do Ministério das Cidades, fruto de um convênio assinado com o Ministério da Defesa. O ministro Jobim classificou a atitude do tenente como "uma ação isolada" e evitou comentar se este episódio pode levar à saída da Força do morro da Providência ou consolidar idéias de que as tropas federais não devem subir morro ou ter poder de polícia, como acontece hoje, no Haiti. "Não se pode tomar a ações isoladas dessa natureza para justificar a situação. Basta ver o que se passa no Haiti. No Haiti temos a absoluta tranqüilidade em relação a isso. Não podemos tomar como exemplo, e contaminar um caso dessa natureza e que se contamine as ações do Exército. Não. Um caso isolado a partir de personagens absolutamente irresponsáveis", disse ele insistindo que, este episódio "não contamina" as demais ações da Força. Mais cedo, o Comando do Exército já havia divulgado nota informando que um Inquérito Policial Militar foi aberto para "apuração rigorosa dos fatos", Na nota, o Exército também "repudia qualquer tipo de conduta e qualquer ação fora da legalidade praticada por seus integrantes, inclusive no desenvolvimento de ações de segurança na Área". Na entrevista, o ministro Jobim salientou ainda que tudo tem de ser "conduzido dentro dos trâmites judiciais típicos", sem querer afirmar se eles serão expulsos da Força. "Se efetivamente a causa final da morte desses rapazes teve como origem a sua entrega, pode-se falar inclusive em eventual co-autoria", advertiu.