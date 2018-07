Militares dizem que foram cercados por traficantes no Rio O advogado Márcio Frazão, que defende três dos militares do Exército acusados de terem entregado moradores para traficantes do Morro da Mineira, no Rio, afirmou hoje que eles contaram, em depoimento, que desceram do caminhão em que estavam quando o veículo já estava cercado por traficantes. "Cada um tomou posição para se defender. Um deles ficou atrás de um poste. O Bruno (sargento Bruno Eduardo de Fátima) disse que nunca viu tanto civil armado." Segundo a versão de Eduardo de Fátima, do sargento Renato de Oliveira Alves e do soldado Sidney de Oliveira Barros, defendidos por Frazão, eles teriam ficado na base do morro, enquanto o tenente Vinícius Ghidetti e o sargento Leandro Maia Bueno negociavam a entrega dos jovens aos traficantes. Hoje, o delegado Ricardo Dominguez, que investiga os assassinatos dos três jovens do Morro da Providência, começou a ouvir nove dos 11 militares acusados. Os traficantes que seqüestraram os três moradores pertencem a uma facção rival à que controla a venda de drogas na Providência. Dominguez pretende estabelecer a participação de cada um no episódio e, segundo Frazão, ele havia decidido indiciar os 11 sob a acusação de seqüestro. "Em conversa extra-oficial, o delegado confirmou que vai estabelecer a participação de cada um, e que três ou quatro seriam indiciados também sob a acusação de homicídio triplamente qualificado", disse. Até as 18 horas, Dominguez ainda permanecia no 1º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), na Tijuca, zona norte da capital fluminense, e não havia confirmado a informação. Segundo Frazão, os três militares que prestaram depoimento hoje contaram que chegaram ao quartel do Santo Cristo, no sábado, e foram convocados para fazer a guarda de um caminhão do Exército. No veículo, estavam os três moradores da Providência, detidos por desacato. "O Bruno, que é de Juiz de Fora (MG), ouviu que os rapazes seriam deixados no Sambódromo para que voltassem a pé, como um corretivo. Mas ele percebeu que o caminho tomado foi outro. Ao chegar, percebeu que estava no pé do Moro da Mineira." ''Desdobramentos'' O advogado de Ghidetti, João Carlos Rocha, disse que ele havia levado os rapazes ao morro para uma repreensão "mas não imaginava os desdobramentos". O advogado de Bueno não foi localizado. Antes de tomar os depoimentos, o delegado disse que pretendia pedir a quebra dos sigilos telefônicos dos militares que levaram os rapazes para a Mineira.