Militares e rebeldes se enfrentam no centro de reduto de separatistas ucranianos, diz Exército Forças do governo ucraniano e rebeldes separatistas travavam um confronto nesta terça-feira no centro de Luhansk, perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia, disse um porta-voz das Forças Armadas ucranianas.