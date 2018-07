Militares fecham cerco a Santa Maria, rebeldes resistem

De seu quartel em Canoinhas, o general Setembrino de Carvalho elaborou um plano de ataque a Santa Maria em quatro frentes - norte, sul, leste e oeste. Dali até o maior reduto rebelde eram 114 quilômetros. Redutos menores estavam no caminho até Santa Maria. Para chegar ao principal núcleo caboclo, o Exército teria de passar por uma série de acampamentos rebeldes que serviam de barreira para a "cidade santa".

Nos primeiros dias de janeiro de 1915, Setembrino comemorava a ocupação militar no Contestado. Seus homens estavam em posições que cercavam Santa Maria e os redutos-satélites. Não era mais possível transportar alimentos e armas pelas trilhas conhecidas da região.

O abate de animais, as negociações de compras e o transporte de produtos essenciais para manter a vida nos redutos deixavam de ser tarefas rotineiras de velhos, jovens e mulheres para se tornar missões complexas dos mais experientes guerrilheiros. Os homens que deveriam cuidar da vigilância dos redutos tinham, a partir dali, de se ocupar no trabalho de garantir comida.

Antes de alcançar Santa Maria, os militares já estavam informados de que os redutos rebeldes sofriam com a falta de alimentos e de doenças. "Afigura-se muito próximo o fim dessa tragédia dos sertões conflagrados", escreveu um capitão a 4 de janeiro de 1915.

'Cidade santa'. Enquanto o Exército divulgava comunicados para os rebeldes se dispersarem, o número de homens, mulheres e crianças que chegavam a Santa Maria só aumentava. Os redutos menores eram esvaziados. Espalhou-se a versão de que os verdadeiros seguidores de São João e São José Maria estavam na "cidade santa" fundada por Adeodato Manoel Ramos.

Nas suas correspondências, os oficiais sempre se referem aos rebeldes como "fanáticos". Durante a marcha até Santa Maria, não há referências aos problemas sociais enfrentados pela população sertaneja, o que será uma marca da troca de telegramas após a guerra. A 3 de fevereiro de 1915, dois meses antes de chegar a Santa Maria, os militares entram no reduto de Santo Antônio.

O comandante da Coluna Norte, capitão Manoel Onofre Ribeiro, informa sobre a operação ao general Setembrino, em correspondência do dia 20. "Santo Antonio caiu em nosso poder, batendo os fanáticos em retirada. Desde então, não se deixou mais de combater o audacioso inimigo, que, traiçoeiramente, se, emboscava, ora nos flancos, ora na frente, atacando-nos sempre com impetuosidade", escreveu Onofre Ribeiro.

Em outro documento, o capitão relata que na tomada do reduto do Tamanduá "as perdas inimigas foram consideráveis". Numa trajetória de 170 quilômetros da Coluna Norte, Ribeiro diz que mandou queimar 170 casas que compunham os redutos ou margeavam a estrada e contou em 164 o número de mortos entre os rebeldes.