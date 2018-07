Militares mortos em base na Antártida foram 'heróis', diz Dilma

O incêndio, na madrugada de sábado, destruiu 70 por cento da Estação Antártica Comandante Ferraz, matou dois militares da Marinha e deixou um outro oficial ferido.

"Os dois sargentos tiveram uma atuação extremamente heróica, eles não titubearam em arriscar suas vidas para salvar as pessoas que estavam ali na Estação Comandante Ferraz", disse Dilma a jornalistas após cerimônia de entrega de residências do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em Recife (PE).

"Os dois sargentos foram, eu acho, dois heróis brasileiros."

Os corpos do primeiro-sargento Roberto Lopes dos Santos e do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo chegaram ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Os militares mortos foram condecorados com a Ordem do Mérito, a mais importante condecoração concedida pelo Ministério da Defesa.

Na véspera, 41 brasileiros que estavam na estação, inclusive militares e pesquisadores, já haviam retornado ao país.

A base brasileira era responsável por pesquisas científicas e estava em operação desde 1984. Dilma reafirmou a disposição do governo brasileiro em reconstruí-la.

"Nós vamos reconstruir. As condições de como vamos fazê-lo depende dos técnicos, que vão dizer qual é hoje a melhor forma", disse.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

(Por Hugo Bachega, em Brasília)