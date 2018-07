Militares mortos são agraciados com a Ordem da Defesa Os segundos-tenentes Carlos Alberto Vieira Figueredo e Roberto Lopes dos Santos, mortos no combate ao incêndio que atingiu a Estação Antártica Comandante Ferraz, foram agraciados com o grau de comendador da Ordem do Mérito da Defesa. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União.