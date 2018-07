Militares rebeldes dão golpe de Estado no Níger

Militares armados invadiram ontem o palácio presidencial e sequestraram o presidente do Níger, Mamadou Tandja, e vários ministros de governo, segundo fontes que estavam nas imediações da sede do governo.

Uma densa coluna de fumaça podia ser vista saindo do palácio durante a manhã e pelo menos três militares foram atendidos em um hospital da capital, Niamey. Fontes médicas acreditam que pode haver mais feridos, já que muitos civis podem ter evitado ir aos hospitais com medo dos confrontos entre soldados rebeldes e forças leais ao governo.

O ataque ocorreu quando Tandja participava de uma reunião de gabinete com a cúpula do governo. Segundo testemunhas, os soldados chegaram em veículos blindados e carregavam um pesado arsenal. A troca de tiros com a guarda presidencial teria durado pelo menos três horas, fazendo com que as ruas do centro da capital ficassem desertas.

CONSTITUIÇÃO SUSPENSA

Um porta-voz dos militares rebeldes confirmou o golpe. Ele anunciou a suspensão da Constituição, o toque de recolher - das 18h às 6h - e o fechamento das fronteiras. A rádio estatal interrompeu sua programação para transmitir músicas militares. O mesmo ocorreu nos três últimos golpes de Estado no país, o último em 1999.

A estabilidade política do Níger - maior produtor de urânio da África - já havia sido afetada em maio de 2009. Na ocasião, Tandja dissolveu o Parlamento, que se opunha a um projeto de referendo que decidiria sobre a ampliação do mandato presidencial.

Com o Parlamento deposto, o referendo foi realizado em agosto, abrindo caminho para que o presidente ficasse mais três anos no poder, além do limite constitucional. Tandja exercia, então, seu segundo mandato de cinco anos.

Logo em seguida, a Corte Constitucional do Níger declarou a reforma eleitoral ilegal e ordenou que Tandja entregasse o cargo. Em resposta, o presidente disse que, ao estender seu mandato, respondia a um apelo popular e, em seguida, trocou todos os membros da corte por aliados.

Em represália, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) suspendeu o Níger em outubro e os Estados Unidos eliminaram as vantagens tarifárias para o comércio bilateral em dezembro. O governo francês também criticou o presidente do Níger no ano passado, aumentando o isolamento de Tandja.

Ontem, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu às partes que restabeleçam a ordem constitucional no Níger. Diplomatas europeus que trabalham em Niamey disseram que a situação era confusa, com muitos rumores e pouca informação confiável sobre o destino do presidente e os planos dos militares golpistas.

URÂNIO E FOME

O Níger tem o quinto pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Apenas 17% da população é alfabetizada. O país enfrenta um processo acelerado de desertificação e, ao mesmo tempo, possui um dos maiores crescimentos populacionais do mundo.

Apesar disso, o Níger atrai bilhões de dólares em investimento estrangeiro graças a seus recursos minerais. A estatal francesa Areva, que explora urânio no Níger há décadas, anunciou recentemente que investirá US$ 1,79 bilhões na abertura de uma nova mina de urânio. A Corporação Nacional de Petróleo da China fechou um acordo em junho para o investimento de US$ 5 bilhões no país africano.