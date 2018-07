Militares recorrem a vaqueanos para 'terceirizar' repressão a caboclos

Muitos deles trabalhavam nas fazendas como capatazes e jagunços. Uma parte tinha atuado na Revolução Federalista de 1893. Foi naquele movimento que aprenderam a arte macabra da degola. O nome do coronel Fabrício Vieira, líder de um grupo de vaqueanos, aparece com destaque nos documentos do Exército. Tratava-se de um fazendeiro disposto a conquistar a confiança dos militares e do governo para aumentar suas terras e plantações de erva-mate.

Havia diferenças marcantes nos perfis dos rebeldes e dos vaqueanos. Embora fossem homens da mesma região e de origens étnicas parecidas, eles se diferenciavam em questões de família. As diferenças se acentuavam no culto e no ódio aos coronéis. Os vaqueanos eram ligados aos chefes políticos, matavam mulheres e crianças se recebessem ordens. Já o jagunço rebelde era um típico respeitador das convenções familiares.

Foi a partir do momento em que o líder rebelde Adeodato começou a empregar práticas de degola de companheiros e a "desrespeitar" mulheres que seu carisma e sua influência perderam força nos redutos. "O nosso caboclo aceitava matar, mas com ele não tinha desrespeito", diz o pesquisador Aldair Goetten.

Em telegrama ao coronel Manoel Onofre, escrito em dezembro de 1914, o capitão Leopoldo Itacoatiara de Senna admite que as tropas militares não conseguiam se movimentar nos campos de araucárias "sem o auxilio dos sertanejos".

Ao longo dos primeiros meses de 1915, os vaqueanos já estavam integrados às tropas militares. Num trecho insólito de seu relatório de 20 de fevereiro, o comandante da Coluna Norte, Onofre Ribeiro, agradece aos "bandos de civis" que ajudavam o Exército. "Os mais francos louvores aos civis representantes dos bandos do coronel Fabrício, do Ruivo e do Leocádio Pacheco. Os arrojados vaqueanos Pedro Chaidt e Nicolau Fernandes foram seus auxiliares de primeira ordem."