Militares reforçam segurança Em meio à tensão política que precede as eleições presidenciais de amanhã, as Forças Armadas e a polícia hondurenha enviaram a mensagem a simpatizantes do governo de facto e do presidente deposto, Manuel Zelaya, de que a segurança já foi reforçada e não serão tolerados distúrbios e manifestações próximas aos postos de votação.