Militares turcos são desafio a poder islâmico

Trata-se de toda a hierarquia militar atingida pelo poder civil do islâmico moderado Recep Tayyip Erdogan. Por que Erdogan deu esse passo perigoso, atacando generais considerados intocáveis, quase acima da lei?

As causas dessa prisão em massa de militares estão relacionadas às denúncias do jornal Taraf segundo as quais, em 2003, o Exército preparou um complô, sob o nome de código sugestivo de "Balyoz" (martelo da forja) para derrubar o governo legal islâmico.

Uma série de provocações devia criar o caos: um avião turco seria abatido e a Grécia seria acusada. Ou então, bombas seriam detonadas em mesquitas. Pânico, terror, e o Exército tomaria o poder.

Por que um plano desses? A questão é que o Exército turco continua ferozmente ligado a um ideal de Kemal Ataturk, o fundador da Turquia moderna, em 1923. Esse ideal é o laicismo: "O Islã, essa teologia absurda de um beduíno imoral, é um cadáver putrefato", dizia Ataturk.

Ele havia expurgado a Turquia da religião, com a supressão dos tribunais religiosos e da poligamia, a adoção da escrita latina e das roupas ocidentais. Há um século, o Exército é o guardião desse dogma laico.

Instituição respeitada e temida, o Exército turco jamais hesita em intervir se ocorre alguma ameaça religiosa. Por três vezes, ele assumiu o poder (1960, 1971, 1980). Em 1997, obrigou o primeiro-ministro islâmico, Necmettin Erbakan, a se demitir. Em 2002, teve de aceitar um presidente islâmico, Abdullah Gul, e, com isso, um premiê islâmico, Erdogan.

Mas o Exército nunca relaxou a vigilância. Sua hostilidade ao religioso continua intacta. Desde 2002 os generais não comparecem a recepções oficiais para não ver mulheres cobertas com o lenço islâmico.

No ano passado, o Tribunal de Cassação - outra instituição próxima dos militares e hostil ao islamismo - tentou tirar do poder o partido islâmico, chamado de Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco) por atividades "antilaicas". Quase deu certo.

Essa foi a razão pela qual Erdogan aproveitou a revelação sobre os complôs militares de 2003 para desafiar o Exército, tentar colocá-lo sob "controle", e reforçar as "reformas democráticas" para acelerar a "europeização" do país e abrir as portas da União Europeia à Turquia.

Aí temos um paradoxo: o Exército, ao sonhar com um golpe de Estado e um regime de força, agiu contra a entrada da Turquia na União Europeia e isso em memória de Kemal Ataturk que, há um século, arrancou a Turquia do obscurantismo religioso e fez dela um país moderno, civil e laico, ao molde das nações europeias.

Inversamente, esse islâmico Erdogan quer controlar o Exército e empreender reformas democráticas para, justamente, fazer a Turquia muçulmana ser aceita pela União Europeia - essa UE composta por nações cristãs.

Para complicar, se alguns países europeus desejam acolher a Turquia para arrimá-la à Europa democrática, outros se recusam a aceitá-la sob o pretexto de que quatro quintos de seu território ficam na Ásia e ela é muçulmana. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, dá "urros de furor" ante a perspectiva de ver a cristã Europa invadida, graças à UE, por multidões vindas da Ásia - e muçulmanas.

Uma coisa é certa: do combate entre islâmicos moderados e generais laicos, uma das principais questões em jogo é justamente essa entrada - ou não - da poderosa Turquia e seus 70 milhões de habitantes na UE. TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

* Correspondente em Paris