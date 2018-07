Miller não,Milla

IAUNDÉ, CAMARÕES

Roger Milla nasceu aos 19 anos. Camarões tinha até então apenas um promissor atacante que não conseguia driblar as piadas com o próprio nome: Albert Roger Mook Miller. Europeu demais para quem se tornaria a cara do africano vitorioso.

A imagem de ganhador começou a ser construída em 1990, ironicamente no comando de uma seleção capaz de perder em nome do estilo. Camarões foi eliminado pela Inglaterra, por 3 a 2, após transformar várias chances em bonitos gols perdidos. "Queríamos provar que na África se pode jogar bom futebol e acho que conseguimos. Não fosse o juiz, teríamos passado às semifinais", lembra, orgulhoso da derrota, um Milla de 57 anos, estirado na poltrona de seu escritório em Iaundé, a capital camaronesa. "Claro que também houve alguma negligência nossa", minimiza.

O status de ídolo se consolidou em 1994, quando Milla virou o atleta mais velho a marcar em um Mundial. Tinha 42 anos. "O corpo então já não reagia do mesmo modo. Quando você olha a TV e percebe que marcou com aquela aparência, sabe que entrou para a história."

Milla faz parte de uma minoria africana. E não é por dirigir um Jaguar azul ou ganhar uma fortuna exibindo em propagandas o sorriso branco e banguela. O camaronês se distingue pela segurança nos gestos e nas palavras, uma confiança incomum na África. Um viajante que percorra o continente de norte a sul ouvirá inúmeras questões sobre a vida na Europa, relatos fracassados de quem tentou emigrar e pedidos singelos como "me leva com você". Isso vindo de africanos com casa, emprego e comida. Gente que incorporou a imagem da África que chega pelas parabólicas: a terra das guerras, golpes e doenças, um péssimo lugar para viver. "Receber o Mundial é importantíssimo para a autoestima dos africanos. A África do Sul tem plenas condições de organizar a competição. Já recebeu campeonatos de rúgbi, críquete e atletismo", avalia Milla.

Em Iaundé, uma metrópole de 1,4 milhão de habitantes com temperatura amena e boa infraestrutura, o camaronês comanda uma fundação com funções tão abrangentes como ajudar crianças com HIV e apoiar os pigmeus no leste do país. É formalmente embaixador de Camarões e do Unicef. Nas ruas, poucos sabem que ele é conhecido por outra "proeza": ter inventado a comemoração junto à bandeirinha de escanteio.

Em 2007, Milla foi eleito pela Confederação Africana de Futebol o melhor jogador do continente na história (Eusébio, que nasceu em Moçambique e brilhou com Portugal na Copa de 1966, não entrou na disputa). Ele também lembra com carinho ter sido relacionado por Pelé entre os 125 maiores futebolistas. "Os europeus dizem que se eu fosse branco estaria entre os 10 primeiros. Pelé conseguiu isso sendo negro", enfatiza o homem que levou Camarões à conquista de duas Copas da África, em 1984 e 1988.

Mesmo com uma carreira construída em clubes médios da França, as atuações pela seleção deram a Milla uma popularidade maior que a de Samuel Eto"o, o atacante camaronês da Inter de Milão. Diante de alguma insistência, o próprio Milla aceita fazer uma comparação: "Eto"o é muito veloz e controla a bola com essa velocidade. Eu, cara a cara com o goleiro, definia melhor", afirma, sem modéstia. O ídolo camaronês não deixa o patriotismo interferir no prognóstico para o próximo Mundial. Para ele, dois times africanos podem surpreender: Gana, de Essien, e Costa do Marfim, de Kolo, Touré e Drogba ? adversária do Brasil na primeira fase, no dia 20 de junho.

A defesa frágil é normalmente apontada como o obstáculo para os africanos disputarem o título mundial. Falta seriedade na zaga? O atacante que adaptou o sobrenome europeu para parecer mais africano não recua. "Falta é qualidade na finalização. Se um time não ataca, dificilmente vai ganhar um jogo".