Millôr Fernandes é velado no Memorial do Carmo, Rio O velório do jornalista, escritor, dramaturgo e desenhista Millôr Fernandes, que faleceu terça-feira, 27, aos 88 anos, começou às 10h desta quinta-feira no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio, com a presença de muitos amigos, profissionais das várias áreas onde ele atuava. A atriz Marília Pera foi uma das primeiras a chegar. "Era um homem livre, não era ligado a religião, não tinha partido político, era muito culto e engraçado. Me apoiou publicamente quando era politicamente incorreto me apoiar", disse.