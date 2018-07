Milton Gonçalves queria ver políticos na avenida O ator Milton Gonçalves pregou ao final do desfile da Acadêmicos do Tucuruvi, na segunda noite do carnaval de São Paulo, que todos os políticos passassem pela experiência de se apresentar para o povo. "Vamos pegar todos esses governantes, deputados e senadores, colocar aqui e ver se eles se seguram na avenida. Essa é uma experiência que eles deveriam passar para sentir o cansaço do povo com as promessas feitas", disse. Ele negou qualquer referência, na declaração, ao seu último personagem na televisão, o deputado corrupto Romildo Rosa, da novela A Favorita. "Eu sou apenas o Milton Gonçalves, cidadão brasileiro, respeitador da lei e que pago meus impostos." Pela Acadêmicos do Tucuruvi, o ator representou o lendário personagem da tradição oral de Minas Gerais Chico Rei. Conta a tradição que era o rei de uma tribo no Congo que veio para Brasil como escravo, mas conseguiu comprar sua alforria e de outros conterrâneos com seu trabalho, tornando-se "rei" em Ouro Preto. A escola contou na avenida a história dessa cidade mineira.